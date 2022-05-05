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В Ижевске завершилось первенство ПФО по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет

5 мая 2022 20:37
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Самарскую область представили 10 боксеров СШОР №4 "Ринг", завоевавшие 6 медалей.

В Ижевске завершилось первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет.

В соревнованиях приняли участие 257 спортсменов из 14 субъектов Российской Федерации. Турнир являлся отборочным на Первенство России. Самарскую область представили 10 боксеров СШОР №4 "Ринг", завоевавшие 6 медалей:

Иван Кожин (52 кг, тренер - Д.А. Милин) - золото;
Самсон Акопян (70 кг, тренеры - А.В. Грызунков, Т.А. Хайрулин) - золото;
Мухамад Файзуллоев (54 кг, тренер - Д.А. Милин) - серебро;
Екатерина Медведева (36 кг, тренер - А.Е. Симанин) - серебро;
Александра Попова (70 кг, тренеры - Е.А. Усольцев, М.Е. Усольцев) - серебро;
Александр Ватрушкин (80 кг, тренер - Е.А. Астраханский) - бронза.

 

Фото:   минспорта СО

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