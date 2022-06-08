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В губернии стартовал летний сезон Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3

8 июня 2022 20:58
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В турнире появились новые категории - юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 лет. Принять участие может каждый.

Старт уникальному турниру был дан в июне прошлого года губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. За этот период прошел летний, осенний, зимний и весенний сезоны. Под эгидой турнира объединены четыре города – Самара, Сызрань, Тольятти и Новокуйбышевск.

Отметим, что раньше в Лиге Губернатора принимали участие поклонники баскетбола старше 16 лет. С нового летнего сезона организаторы соревнований расширили границы: в турнире появились новые категории - юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 лет. Принять участие может каждый. Регистрация продолжается: https://play.fiba3x3.com/events/237b1428-b4e1-4e26-8a..

Кроме того, впервые на паркет вышли участники нового спортивного проекта "Тихий!Баскетбол", который реализуется Федерацией баскетбола Самарской области совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями". Команды составлены из воспитанников самарских школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучает ребят азам игры в баскетбол тренер Федерации баскетбола Самарской области Евгений Крутоус.

"Баскетбол входит в четверку самых популярных видов спорта Самарской области, в него играют более 34 тысяч жителей региона. Выстроена единая система развития баскетбола – от спортивных школ до профессионального клуба "Самара". За последние четыре года в регионе реконструировано и построено более 70 различных спортивных сооружений, создаются комфортные условия для вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом", - отметила врио министра спорта Лидия Рогожинская.

 

Фото:   минспорта СО

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