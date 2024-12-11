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В губернии состоялся первый Фестиваль любительской лиги по чир спорту

11 декабря 2024 16:08
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В соревнованиях приняли участие 370 человек - спортсмены-любители, кадеты, ветераны спорта, представители федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Организаторами фестиваля стали областная федерация чир спорта и федерация роуп скиппинга Самарской области при поддержке минспорта и Организационного центра спортивных мероприятий.

В соревнованиях приняли участие 370 человек - спортсмены-любители, кадеты, ветераны спорта, представители федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Итоги подводились в 7 дисциплинах чир спорта, в танцевальном спорте - в личном и командном зачете, в двух дисциплинах спортивных прыжков со скакалкой.

 Победители и призеры:

чир-фристайл большая группа
 МАКи
 Идеал
 Триколор

чир-фристайл малая группа
 MIXмам
 Олимпия
 Русские красавицы

чир-фристайл двойка
 Гавшина О. / Симанько Т.
 Леснева А. / Симдянова С.
 Скачкова Е. / Рошка О.

чир-джаз большая группа
 Поколение денс
 Легион
 Орион

чир-джаз малая группа
 Динамика
 Креатив
 Пульс

чир-джаз двойка
 Балашова А. / Спирина Е.
 Аминева С. / Бесполитова Ю.
 Дербенева Н./ Илларионова И.

чирлидинг-стант
 Сборная СГЭУ
 Бит Мув
 Львы

танцевальный спорт, команды, молодежь
 Кадеты
 Кристаликс
 ЦСКА

танцевальный спорт, команды, золотая молодежь
 Пульсар Самба
 Пульсар Танго
 Фортуна

танцевальный спорт, личные соревнования, женщины
 Павленко В., Калимова С., Елопова Е.
 Васильева К., Никишова Д., Котова А.
 Сутуга И., Андреева А., Иванова Д.

танцевальный спорт, личные соревнования, мужчины
 Шедько Ю.
 Алексеев И.
 Веденяпин Р.

роуп скиппинг, прыжки за 30 секунд
 Стацура О.
 Родионова Ж.
 Лутченко К.

роуп скиппинг, прыжки за 180 секунд
 Кадачигова А.
 Чудакова Е.
 Рошка О.

 

Фото:   минспорта СО

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