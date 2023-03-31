В губернии прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Самарочка»

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В состязаниях одиночников по трем программам: перворазрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта, выступили более 100 фигуристов из 23 регионов России. На лед вышли сильнейшие молодые спортсмены – ближайший резерв сборной страны. Самарскую область представили 12 фигуристов ГАУ ДО СО «СШОР № 1».



Единственную медаль в копилку 63 региона принес кандидат в мастера спорта России Кирилл Андреянов. По сумме двух прокатов он набрал 186,50 баллов.



Гостями «Самарочки» стали юные фигуристы из ДНР. С начала недели они проводят тренировочный сбор в спортивном комплексе «Крытый каток». Команда юных фигуристов во главе с тренерами прибыла в нашу губернию по приглашению Главы региона Дмитрия Игоревича Азарова. Напомним, Самарская область одной из первых приняла подписала соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с городом Снежное ДНР.

Фото: скриншот видео