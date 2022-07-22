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В футбольный симулятор FIFA не вернут российские команды

22 июля 2022 10:25
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В футбольный симулятор FIFA не вернут российские команды

EA Sports отказалась возвращать в футбольный симулятор FIFA российские команды. Об этом сообщает издание Eurogamer.

В разговоре с журналистами представители EA Sports подтвердили, что не намерены возвращать в игры серии FIFA футбольные команды из России. «В соответствии с нашими партнерами в FIFA и UEFA, EA Sports не будет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23», — отметили в компании. Причиной подобного решения назвали ситуацию на Украине.

Судя по всему, решение касается как актуальных версий футбольного симулятора, так и FIFA 23, которая выйдет осенью. «EA Sports солидарна с украинским народом», — заметили представители корпорации.

Российские и белорусские команды исчезли из игр FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online в марте. В популярном симуляторе также присутствовали некоторые стадионы из России — клубов «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Все арены, а также экипировка и символика российских команд, убрали из игры.

В середине мая Electronic Arts анонсировала выпуск последней в истории части симулятора FIFA. Компания объявила о прекращении отношений с Международной федерацией футбола (FIFA), следующая часть игры будет называться EA Sports FC.

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