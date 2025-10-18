110

В Дзержинске завершился второй круг Чемпионата России по следж-хоккею Высшей Лиги, по итогам которого определились три команды, выходящие в основной дивизион.

СХК «Лада» успешно прошла этот этап и вошла в восьмёрку сильнейших коллективов страны, которые продолжат борьбу за награды Высшей Лиги.

По итогам двух прошедших кругов СХК «Лада» вошел в число восьми команд, которые в декабре сыграют в Ханты-Мансийске по круговой системе, определяя посев перед стадией плей-офф.

Финальный этап чемпионата, где будет разыгран комплект наград Высшей Лиги, пройдёт в марте в Алексине (Тульская область).

Команды, занявшие четвёртое, пятое и шестое места на текущем этапе, продолжат борьбу во второй лиге («Лиге Героев»). Их следующий турнир пройдёт в Самаре с 30 октября по 8 ноября.

Руководитель СХК «Лада» Дмитрий Дронов подвёл итоги второго круга:

«Хотелось бы отметить, что у команды заметен значительный прогресс. В прошлых этапах мы уже встречались с командами «Мужество» и «Союз». Тогда команду из Владивостока обыграли с минимальным счётом 2:1, а «Мужеству» уступили. В этот раз результат налицо – «Союз» был обыгран со счётом 6:0, а «Мужество» 2:1, что говорит о том, что СХК «Лада» активно развивается и прогрессирует. За это, в том числе, хочется поблагодарить нашего генерального спонсора — компанию «Полипласт» за поддержку и вклад в развитие команды, который не может остаться незамеченным».

Таким образом, следж-хоккейный клуб «Лада» уверенно продолжает свой путь в числе сильнейших команд России, демонстрируя стабильный рост и командный дух.

Фото: минкульт СО