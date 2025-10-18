Я нашел ошибку
Где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.
В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр
Телесные повреждения получил один из водителей.
В Самарской области на 877 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
Будьте внимательны и осторожны!
19 октября местами в Самарской области ожидается туман
СХК «Лада» успешно прошла этот этап и вошла в восьмёрку сильнейших коллективов страны.
В Дзержинске завершился второй круг Чемпионата России по следж-хоккею Высшей Лиги
В Дзержинске завершился второй круг Чемпионата России по следж-хоккею Высшей Лиги

18 октября 2025 14:19
110
СХК «Лада» успешно прошла этот этап и вошла в восьмёрку сильнейших коллективов страны.

В Дзержинске завершился второй круг Чемпионата России по следж-хоккею Высшей Лиги, по итогам которого определились три команды, выходящие в основной дивизион. 

СХК «Лада» успешно прошла этот этап и вошла в восьмёрку сильнейших коллективов страны, которые продолжат борьбу за награды Высшей Лиги.

По итогам двух прошедших кругов СХК «Лада» вошел в число восьми команд, которые в декабре сыграют в Ханты-Мансийске по круговой системе, определяя посев перед стадией плей-офф. 

Финальный этап чемпионата, где будет разыгран комплект наград Высшей Лиги, пройдёт в марте в Алексине (Тульская область).

Команды, занявшие четвёртое, пятое и шестое места на текущем этапе, продолжат борьбу во второй лиге («Лиге Героев»). Их следующий турнир пройдёт в Самаре с 30 октября по 8 ноября.

Руководитель СХК «Лада» Дмитрий Дронов подвёл итоги второго круга:
«Хотелось бы отметить, что у команды заметен значительный прогресс. В прошлых этапах мы уже встречались с командами «Мужество» и  «Союз». Тогда команду из Владивостока обыграли с минимальным счётом 2:1, а «Мужеству» уступили. В этот раз результат налицо – «Союз» был обыгран со счётом 6:0, а «Мужество» 2:1, что говорит о том, что СХК «Лада» активно развивается и прогрессирует. За это, в том числе, хочется поблагодарить нашего генерального спонсора — компанию «Полипласт» за поддержку и вклад в развитие команды, который не может остаться незамеченным».

Таким образом, следж-хоккейный клуб «Лада» уверенно продолжает свой путь в числе сильнейших команд России, демонстрируя стабильный рост и командный дух. 

 

Фото:   минкульт СО

