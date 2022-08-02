В Чебоксарах стартовал чемпионат России по легкой атлетике

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В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» стартовал чемпионат России по легкой атлетике.



В соревнованиях принимают участие 797 легкоатлетов из 70 регионов страны. За четыре дня состязаний будет разыграно 44 комплекта медалей.



В первый день соревнований тольяттинка Софья Палкина стала чемпионкой страны в метании молота. Ее лучшая попытка составила 70,67 метра. Второе место заняла представительница Московской области Елизавета Царева (69,07 метра). Третьей стала Анастасия Шкуратова (Московская область, 63,79).



Отметим, что чемпионат России входит в серию турниров «Королева российского спорта» и является отборочным этапом на I Всероссийскую спартакиаду между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. В течение летнего сезона атлеты набирают рейтинговые очки, согласно которым и будет определен состав участников финала Спартакиады.

Фото: минспорта СО