В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»

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Целью проекта является приобщение к физической культуре лиц пенсионного возраста (женщины от 50 лет, мужчины от 55 лет). В рамках проекта на безвозмездной основе, участники получат возможность посещать занятия под руководством инструктора по скандинавской ходьбе и оздоровительному плаванию.



Занятия по скандинавской ходьбе проводятся на спортивных объектах: «Факел» (ул. Короленко, 72), «Старт» (ул. Железнодорожная, 21а), «Ровесник» (ул. Ленина, 88), «Химик» (ул. Чапаева, 1).



Занятия по оздоровительному плаванию проводятся в бассейне с.к. «Луч» (ул. Железнодорожная 14)



Подробная информация по тел: 8927706 14 44, 8958 840 96 43.

Фото: минспорт СО