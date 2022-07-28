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В ближайшие выходные на набережной состоится турнир по пляжному футболу «Золотые пески Самары»

28 июля 2022 20:46
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В турнире примут участие 16 команд из Самарской области и других регионов России.

30-31 июля, Самарская набережная, Первомайский спуск, футбольные поля на песке. В турнире примут участие 16 команд из Самарской области и других регионов России.

Впервые турнир по «бразильскому» футболу состоялся в 2000 году. И именно Самара стала родоначальником пляжного футбола в России, которые так сейчас популярен не только в нашей стране, но и мире. У истоков турнира на песке стояли два спортивных журналиста - Виктор Горлов и Сергей Волков.

«Золотые пески Самары» дали отличный пример в развитии и другим пляжным видам спорта губернии. На волжской набережной с тех пор стали играть в волейбол, теннис и регби. Одним словом, сегодня уже более 20 лет, как удалось вдохнуть в волжские пляжи новую активную жизнь.

В субботу, 30 июля, начало матчей группового этапа в 9:00. В этот же день в 15:00 пройдет конкурс на песке «Мисс пляж», который соберет самых ярых поклонниц футбола. В 17:00 начнется выступление музыкального коллектива. В воскресенье, 31 июля, в 8.30 будет дан старт играм плей-офф. Торжественное награждение победителей и призеров турнира в 13:00.

Напомним, что в прошлом году Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Самарской области и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта «Демография» и его составляющей «Спорт - норма жизни».

 

Фото:   минспорта СО

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