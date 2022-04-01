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В Астрахани состоялся чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «футзал».



По итогам турнира сборная Самарской области (Арзамасов Александр, Батаев Андрей, Горшенин Милан, Доркичев Сергей, Колесников Семен, Куркин Михаил, Маскальчук Игнат, Никифоров Александр, Рыбаков Дмитрий, Терентьев Тимур, Цедин Александр, Шаламов Родион) завоевала серебряные медали.



На пути к пьедесталу самарцы одолели команды Вологодской (4:0), Астраханской (6:2), Ульяновской (3:1), Московской (4:1), Брянской (7:2) областей. Но, в финале уступили соперникам из Воронежской области со счетом - 0:6. Бронза - у сборной Брянской области.