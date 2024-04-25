В Астрахани прошел финальный всероссийских соревнований по гандболу среди девочек до 13 лет

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Награды оспаривали 12 коллективов из разных регионов России, в том числе две сборных Самарской области. Наш регион представляли воспитанницы тольяттинской СШОР-10 "Олимп" под руководством тренера Ольги Хомутовой и ГАУ СШОР-1 под руководством тренера Нины Савиновой.



Команды нашего региона без очковых потерь прошли групповую стадию, выиграли полуфиналы и встретились между собой в финале. В решающем матче выиграла команда СШОР-1 - 22:18. Бронзовые медали взяла команда Волгоградской области.

Фото: минспорта СО