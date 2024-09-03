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В рамках государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта" и инициированного главой региона Вячеславом Федорищевым проектом "Мастер спорта" в 2024 году на территории губернии идет строительство 24 новых спортивных площадок.



Одна из них, расположенная на территории ГБОУ СОШ №8 поселка Алексеевка городского округа Кинель, открылась в преддверии нового учебного года.



Площадка устроена на резиновом покрытии. Она вмещает поле для игровых видов спорта с футбольными воротами, баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой и площадку для подготовки и выполнения силового комплекса ГТО - с турниками и дорожкой для прыжка в длину.



В церемонии открытия приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и врио главы города Кинель Алексей Лужнов.



В рамках церемонии состоялось выступление родительской команды по чир спорту - победителей муниципального этапа соревнований "Высший класс", были вручены региональные награды, благодарности и знаки отличия ГТО.

Фото: Минспорта региона