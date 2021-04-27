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Утверждено новое руководство женского гандбольного клуба «Лада»

27 апреля 2021 18:22
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На должность генерального директора АНО «ГК Лада» назначена Олимпийская чемпионка 2016 года, экс — игрок тольяттинской команды Ирина Близнова.

Утверждено новое руководство женского гандбольного клуба «Лада». На должность генерального директора АНО «ГК Лада» назначена Олимпийская чемпионка 2016 года, экс — игрок тольяттинской команды Ирина Близнова.

— Хотелось, чтобы руководство клуба было из гандбольного дома. Поэтому предложили Ирине Юрьевне, нашей именитой спортсменке, возглавить «Ладу». Ее кандидатуру мы согласовали с Федерацией гандбола России. Понимаем, что ей сейчас будет непросто в новой роли, и готовы оказать всестороннюю поддержку, — сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

— Всю жизнь я играла на площадке под чьим-то руководством. А теперь необходимо перестраиваться. Но мы будем стараться. Самое главное – идти вместе, все так же командой, но теперь уже не игровой, а руководящей. Надеюсь, все у нас получится. Будем учиться и стремиться к лучшему. Важно, чтобы люди, которые воспитываются в нашей школе СШОР №10 «Олимп», оставались здесь. Вот этого хочется добиться прежде всего — чтобы наши игроки не разъезжались по другим городам, — сказала Ирина Близнова.

Позицию спортивного директора занял Антон Анташев, ранее работавший советником директора клуба.

Прежний директор ГК «Лада» Расул Батталов после 15 лет работы в клубе принял решение по семейным причинам оставить этот пост. Сергей Кобылянский искренне поблагодарил его за вклад в развитие «Лады» отметив, что Расул Вагидович вписал свое имя в историю команды.

 

Фото:  минспорт СО

Теги: ГК Лада руководство

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