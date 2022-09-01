95

Сегодня, 1 сентября, Центральный спортивный клуб Военно-воздушных сил отмечает 30-летний юбилей.



В 1992 году эта дата стала официальным Днем рождения Клуба ЦСК ВВС. Несколькими годами позже, в 1998 году на основании директивы первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Центральный спортивный клуб Военно-воздушных Сил (Самара) был переформирован в Спортивный клуб Армии (филиал ЦСКА) в городе Самара. 12 лет назад, в 2010 году ЦСК ВВС перешел под крыло Центрального спортивного клуба Армии.



Сегодня самарский филиал ЦСКА представлен на территории Центрального военного округа в Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Республиках Тыва и Хакасия. С момента создания ЦСК ВВС спортсмены филиала регулярно становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и других престижных спортивных турниров.