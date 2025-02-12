ЦАФКАС объявляет набор в группу по футболу на электроколясках

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Подведомственное учреждение минспорта Самарской области «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» открывает группу по футболу на электроколясках.

Футбол на электроколясках – это спортивная игра для людей с наиболее тяжелыми физическими ограничениями. Спортсмены передвигаются на специальных спортивных колясках, но цель остается той же – отправить мяч в ворота.

Дисциплина получила поддержку со стороны Российского футбольного союза и входит в программу ежегодного фестиваля адаптивного футбола «Стальная воля».

Приглашаем всех желающих попробовать себя в этом виде спорта на организационное собрание 15 февраля в 11:00 в спорткомплекс «Маяк» (Самара, Костромской переулок, 15а).

Дополнительная информация по телефону +7(846)313-06-58.

Также ЦАФКАС продолжает набор спортсменов с ПОДА в группу по баскетболу на колясках.

Фото: предоставлено Минспорта региона.