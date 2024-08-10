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Футбольный клуб "Оренбург" на своем поле сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Константин Савичев (45+3, пенальти) и Кирилл Данилин (64). У "Оренбурга" отличились Саид Сахархизан (48) и Мохаммад Горбани (61).

"Оренбург" идет на седьмой строчке в таблице, набрав пять очков. "Акрон" с четырьмя очками занимает девятое место.

В следующем туре "Акрон" 19 августа примет казанский "Рубин".

Фото: freepik.com