За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Тольяттинские футболисты выиграли областной детско-юношеский турнир памяти Льва Яшина

15 октября 2025 14:17
172
В них приняли участие детские футбольные команды из Санкт-Петербурга, Оренбургской и Самарской области.

В Сергиевском районе на стадионе «Олимп» состоялся ежегодный областной детско-юношеский турнир по футболу, посвященный памяти Льва Яшина.

В этом году соревнования прошли в 25-й раз. В них приняли участие детские футбольные команды из Санкт-Петербурга, Оренбургской и Самарской области.

В число призеров вошли:
ФК «Ника-Лада» Тольятти, тренер Равиль Рахимов
ФК «Олимп» Самара, тренер Андрей Калинин
ФК «Сергиевск-2011», тренер Вячеслав Устин

Почетными гостями областного турнира стали заслуженные ветераны Крыльев Советов Валерьян Панфилов и Виктор Гаус.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

Новости по теме
15 октября 2025, 17:11
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
75
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях.
15 октября 2025, 14:55
67 тысяч юных тольяттинцев прошли вакцинацию от гриппа
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях. Здравоохранение
170
Он занимается практической работой по улучшению городской среды.
14 октября 2025, 16:44
Участник «Школы героев» Михаил Ретин наводит порядок в Тольятти: как боевой опыт помогает в решении городских проблем
Он занимается практической работой по улучшению городской среды. Общество
424
