Тольяттинские футболисты выиграли областной детско-юношеский турнир памяти Льва Яшина

172

В Сергиевском районе на стадионе «Олимп» состоялся ежегодный областной детско-юношеский турнир по футболу, посвященный памяти Льва Яшина.

В этом году соревнования прошли в 25-й раз. В них приняли участие детские футбольные команды из Санкт-Петербурга, Оренбургской и Самарской области.

В число призеров вошли:

ФК «Ника-Лада» Тольятти, тренер Равиль Рахимов

ФК «Олимп» Самара, тренер Андрей Калинин

ФК «Сергиевск-2011», тренер Вячеслав Устин

Почетными гостями областного турнира стали заслуженные ветераны Крыльев Советов Валерьян Панфилов и Виктор Гаус.

Фото: минспорта СО