Тольяттинка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на ЧР по легкой атлетике

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В Сочи завершился командный чемпионат России по легкой атлетике.



Первый крупный старт в сезоне собрал всех лидеров российской легкой атлетики. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 54 регионов страны.



Тольяттинка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота. Воспитанница Владимира Быкова в пятой попытке отправила снаряд на 73 м 22 см. Серебро у подмосковной спортсменки Елизаветы Царевой (71 м 15 см). Бронза - у москвички Анастасии Григорьевой (64 м 69 см).

Фото: минспорта СО