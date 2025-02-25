Тольяттинец Тимур Белоусов - победитель чемпионата России по зимним дисциплинам парусного спорта

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С 19 по 23 февраля в Тольятти проходил чемпионат России по зимним дисциплинам парусного спорта - соревнования по сноукайтингу на лыжах и сноубордах в дисциплинах «курс-рейс» и «фристайл».

Также участники опробовали новый спортивный снаряд - крыло, или сноувинг, управлять которым немного легче, чем парусом.

На лед Жигулевского моря выходили около 100 профессиональных спортсменов, сильнейших в России, и сотни любителей в рамках физкультурного мероприятия.

Спортивные активности для всех гостей соревнований были предложены в рамках фестиваля «Вьюгафест» на новой набережной Автозаводского района.

Спортсмены из разных регионов России стали победителями и призерами завершившихся соревнований.

ЧР, сноукайтинг курс-рейс лыжи

Алексей Ефремов Санкт-Петербург

Светлана Трусова Санкт-Петербург

Никита Коданев Москва

Сергей Булыгин Москва

ЧР, сноукайтинг курс-рейс доска

Никита Соколов Санкт-Петербург

Татьяна Куприянюк Пермь

Геннадий Шелыганов Московская область

Степан Конча Челябинск

ЧР, сноукайтинг фристайл лыжи

Тимур Белоусов Самарская область

Матвей Макаров Москва

Ярослав Каринский Москва

ЧР, сноукайтинг фристайл доска

Тимур Белоусов Самарская область

Мария Новикова Москва

Дмитрий Молоков Санкт-Петербург

Валерий Егоров Кострома

Любители, сноукайтинг лыжи

Михаил Гуров Тольятти

Владислав Семаков Тольятти

Артем Алексенцев Самара

Любители, сноукайтинг, доска

Сергей Гайнуллин Тольятти

Тимофей Калинкин Самара

Алексей Королев Тольятти

Любители, сноувинг

Евгений Логинов Мелеуз, Башкортостан

Вячеслав Шемякин Санкт-Петербург

Юрий Волков Самара

Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО