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Тольяттинец Иван Цыпленков – чемпион России по плаванию ПОДА
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Тольяттинец Иван Цыпленков – чемпион России по плаванию ПОДА

26 июня 2024 17:54
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Результаты всех спортсменов идут в зачет продолжающегося до 27 июня чемпионата страны.

В Екатеринбурге накануне прошел третий соревновательный день чемпионата России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Кубка России среди лиц с нарушением зрения с участием восьмерых спортсменов СШОР №10 «Олимп».

В 50-метровом бассейне дворца водных видов спорта двойного успеха добился Иван Цыпленков, который принес нашей команде первые две медали на турнире. На дистанции 150 метров комплексным плаванием он стал сильнейшим в объединенных классах S1-S3 с результатом 6:15.03, а на «полтиннике» на спине в своем классе S1 завоевал серебро (1:34.61).

Результаты всех спортсменов идут в зачет продолжающегося до 27 июня чемпионата страны.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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