Тольятти готовится к фестивалю «Жигулевское море»

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Продолжается регистрация участников на чемпионат России по зимним дисциплинам парусного спорта и на любительские соревнования по сноукайтингу и сноувингу, которые пройдут с 20 по 23 февраля на набережной Автозаводского района Тольятти.

В рамках чемпионата России более 100 профессиональных спортсменов будут соревноваться в дисциплинах сноукайтинга курс-рейс (серия коротких гонок) и фристайл (трюки с элементами акробатики) на лыжах и сноубордах. Гонки начнутся с 20 февраля.

В рамках любительских соревнований 22 и 23 февраля попробовать себя в этих зрелищных дисциплинах смогут все желающие. Для любителей предусмотрены соревнования под парусом - сноукайтинг - и со снарядом «крыло» - сноувинг - на коротких и на марафонских дистанциях, а также в слаломе.

Для участия понадобятся полис ОМС и страховка от несчастных случаев. Предварительная регистрация здесь: docs.google.com/forms/d/e/.... Участие бесплатное.

Вечером 22 февраля для гостей праздника пройдут показательные выступления, а в течение дня 23 февраля на тольяттинской набережной будет проходить фестиваль «Вьюгафест», посвященный Дню защитника Отечества, со спортивными активностями для всех желающих.

Фото: Официальная группа соревнований «Жигулевское море»