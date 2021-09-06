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Болельщики выбрали тигра официальным талисманом чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), передает РИА Новости.

Чемпионат мира с участием 24 сборных пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Жеребьевка турнира состоится 30 сентября.

С 16 августа по 3 сентября все желающие могли проголосовать за одного из трех кандидатов – медведя, робота или тигра. 45,9% болельщиков отдали свой голос за тигра, ставший вторым медведь набрал 41,9% голосов. Имя талисмана ЧМ-2022 будет объявлено позднее.

"Выбор талисмана домашнего чемпионата мира по волейболу стал отправной точкой в череде знаковых мероприятий турнира, – сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. – Отрадно осознавать, что голосование вызвало такой большой отклик – болельщики с интересом оставляли свой голос за полюбившегося персонажа, а также придумывали ему имя. В общей сложности в голосовании приняли участие более 106 тысяч человек".

"Очень рад, что в непростой борьбе, но с серьезным преимуществом победил тигр. Он станет олицетворением смелости, решимости, спортивного азарта. Уверен, что такой яркий и харизматичный персонаж принесет много положительных эмоций, а также даст правильный заряд командам и болельщикам на трибуне", – добавил Шевченко.

Фото: соцсети