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Теперь Государственные услуги министерства спорта Самарской области доступны в электронной форме:

- присвоение спортивных разрядов спортсменам Самарской области;

- присвоение квалификационных категорий спортивных судей;

- государственная аккредитация региональных спортивных федераций.



Получение государственных услуг в электронном виде имеет ряд преимуществ:

- доступность в получении информации, связанной с получением услуг;

- упрощение процедур получения государственных услуг;

- сокращение временных затрат, связанных с получением услуг;

- информированность гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;

- возможность подачи заявления о предоставлении государственных услуг с домашнего или рабочего компьютера;

- сокращение временных, транспортных, материальных издержек.



Для получения услуги в электронном виде вы должны быть зарегистрированы на Портале государственных услуг Российской Федерации.