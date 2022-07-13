Теперь Государственные услуги министерства спорта Самарской области доступны в электронной форме:
- присвоение спортивных разрядов спортсменам Самарской области;
- присвоение квалификационных категорий спортивных судей;
- государственная аккредитация региональных спортивных федераций.
Получение государственных услуг в электронном виде имеет ряд преимуществ:
- доступность в получении информации, связанной с получением услуг;
- упрощение процедур получения государственных услуг;
- сокращение временных затрат, связанных с получением услуг;
- информированность гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
- возможность подачи заявления о предоставлении государственных услуг с домашнего или рабочего компьютера;
- сокращение временных, транспортных, материальных издержек.
Для получения услуги в электронном виде вы должны быть зарегистрированы на Портале государственных услуг Российской Федерации.