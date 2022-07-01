Теннисисты-пляжники выступили на чемпионате и первенстве России

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В Ярославской области завершились чемпионат России и первенство России по пляжном теннису. Всего в турнирах приняли участие более 280 теннисистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Саратова, Самары и других городов. Соревнования в парах до стадии полуфинала проходили по олимпийской системе, а затем по четыре сильнейших дуэта в круговом мини-турнире определяли победителей и призеров.

Парный разряд, мужчины:

1 место — Павлов Дмитрий (Тольятти)/Ионин Максим (Москва);

2 место — Гурьев Николай (Самара)/Сыров Иван (Санкт-Петербург).

Парный разряд, женщины:

3 место — Киргизова Екатерина/Никоян Людмила (обе — Самара).

Смешанный парный разряд:

2 место — Кудинова Вероника (Самара)/Павлов Дмитрий (Тольятти);

3 место — Никоян Людмила/Гурьев Николай (оба- Самара).

Парный разряд, юноши до 17 лет:

1 место — Захаров Захар (Самара)/Филаткин Лев (Москва);

2 место — Кукушин Илья/Тарасов Арсений (оба — Тольятти).

Смешанный парный разряд, до 17 лет:

3 место — Зайцева Алина (Самара)/Кукушин Илья (Тольятти).

Парный разряд, девушки до 15 лет:

2 место — Бородина Олеся/Тарасова Софья (обе — Самара);

3 место — Зайцева Алина (Самара)/Израйлева Диана (Рыбинск).

Парный разряд, юноши до 15 лет:

1 место — Кукушин Илья/Тарасов Арсений (оба — Тольятти);

3 место — Халгатян Семен/Шулятьев Тимур (оба — Тольятти).

Смешанный парный разряд, до 15 лет:

1 место — Зайцева Алина (Самара)/Кукушин Илья (Тольятти).

Отметим, с 10 по 18 июля в Самаре на 10-и песчаных кортах набережной Волги под Полевым спуском пройдут третий этап Кубка России и юниорское первенство страны среди спортсменов в возрасте до 19 лет. В программе турниров соревнования в парном и смешанном разрядах.