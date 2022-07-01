Теннисисты-пляжники выступили на чемпионате и первенстве России

В Ярославской области завершились чемпионат России и первенство России по пляжном теннису. Всего в турнирах приняли участие более 280 теннисистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Саратова, Самары и других городов. Соревнования в парах до стадии полуфинала проходили по олимпийской системе, а затем по четыре сильнейших дуэта в круговом мини-турнире определяли победителей и призеров.
Парный разряд, мужчины:
1 место — Павлов Дмитрий (Тольятти)/Ионин Максим (Москва);
2 место — Гурьев Николай (Самара)/Сыров Иван (Санкт-Петербург).
Парный разряд, женщины:
3 место — Киргизова Екатерина/Никоян Людмила (обе — Самара).
Смешанный парный разряд:
2 место — Кудинова Вероника (Самара)/Павлов Дмитрий (Тольятти);
3 место — Никоян Людмила/Гурьев Николай (оба- Самара).
Парный разряд, юноши до 17 лет:
1 место — Захаров Захар (Самара)/Филаткин Лев (Москва);
2 место — Кукушин Илья/Тарасов Арсений (оба — Тольятти).
Смешанный парный разряд, до 17 лет:
3 место — Зайцева Алина (Самара)/Кукушин Илья (Тольятти).
Парный разряд, девушки до 15 лет:
2 место — Бородина Олеся/Тарасова Софья (обе — Самара);
3 место — Зайцева Алина (Самара)/Израйлева Диана (Рыбинск).
Парный разряд, юноши до 15 лет:
1 место — Кукушин Илья/Тарасов Арсений (оба — Тольятти);
3 место — Халгатян Семен/Шулятьев Тимур (оба — Тольятти).
Смешанный парный разряд, до 15 лет:
1 место — Зайцева Алина (Самара)/Кукушин Илья (Тольятти).
Отметим, с 10 по 18 июля в Самаре на 10-и песчаных кортах набережной Волги под Полевым спуском пройдут третий этап Кубка России и юниорское первенство страны среди спортсменов в возрасте до 19 лет. В программе турниров соревнования в парном и смешанном разрядах.