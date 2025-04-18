Стартовала продажа билетов на хоккейные матчи сборных России и Белоруссии

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18 апреля стартовала продажа билетов на матчи сборных России и Белоруссии. Ледовый дворец спорта «Лада-Арена» в Тольятти примет матчи национальных сборных 5 и 6 мая.

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с инициативой провести эти игры в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал предложение и выразил уверенность, что Самарская область оправдает оказанное доверие. Хоккейные матчи международного уровня пройдут в регионе впервые.

Билеты продаются исключительно на официальном сайте Kassir.ru и в официальных билетных кассах Kassir.ru в Тольятти и Самаре.

Будьте внимательны, не приобретайте билеты на сторонних сервисах!

Фан-трибуна сборной России (для болельщиков с 14 лет) расположена в секторе 7. Болельщики могут прийти в хоккейном джерси любимого игрока.

Для детей в возрасте до 6 лет включительно проход свободный (при условии входа с родителями, без выделения отдельного посадочного места для ребенка).

Жителей и гостей Самарской области ждет настоящий праздник спорта с зонами развлечений.

В этом году сборная «Россия 25» в третий раз примет участие в традиционном турне. Матчи пройдут в трёх городах и трёх странах.

Первый этап состоится в Астане в рамках международного турнира с участием Беларуси и Казахстана. Второй — в Тольятти, где наша команда проведёт со сборной Беларуси ещё две игры. И третий – в Минске, где запланирован ещё один матч.

Расписание тура:

24-29 апреля – сбор в Новогорске

Астана

1 мая, 15:00 Казахстан – Россия

2 мая, 16:00 Россия – Беларусь

Тольятти

5 мая, 19:00 Россия – Беларусь

6 мая, 19:00 Россия – Беларусь

Минск

8 мая, Беларусь – Россия

Главный тренер нашей команды – Роман Ротенберг.

Фото: freepik.com