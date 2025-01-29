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Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований по адаптивному тхэквондо

29 января 2025 13:32
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Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований по адаптивному тхэквондо

В Чебоксарах состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «тхэквондо-пхумсэ».

 Более 40 спортсменов из 5 регионов России: республик Татарстан и Чувашия, Пермского края, Нижегородской и Самарской области соревновались в возрастных категориях 12-14, 15-17 лет, мужчины и женщины.

Самарскую область представляли Ирина Галанина, Михаил Тарасов, Сергей Шандрук, член сборной России по спорту ЛИН, мастер спорта Виктория Пенькова, тренеры Игорь Лавров и Нуриддин Пазылов.

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