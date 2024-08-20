Спортсмены Самарской области выиграли 17 медалей чемпионата ПФО по тхэквондо

С 16 по 18 августа в Тольятти проходил чемпионат Приволжского федерального округа по тхэквондо. Сборная Самарской области заняла первое общекомандное место.
Победителями первенства стали:
Дмитрий Балахнеев (54 кг), Алексей Кузминов (58 кг), Дмитрий Блинов (74 кг), Алиса Ангелова (46 кг), Ирина Рогозина (49 кг), Анна Зяблицева (57 кг), Кира Скворцова (62 кг), Кристина Сергеева (73+ кг)
Серебряными призерами стали:
Егор Шишканов (54 кг), Илюза Гайнулина (46 кг), Алина Гуляева (53 кг), Анастасия Баннова (62 кг)
Бронзовые призеры:
Рамзан Сафин (58 кг), Павел Ковтун, Владимир Ивличев (63 кг), Иван Керимов (68 кг), Никита Егоров (74 кг)
Фото: минспорта СО