Спортсмены из Самарской области выступают на Спартакиаде сильнейших

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С 9 по 18 февраля проходят соревнования II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста. Состязания проводятся на территории пяти субъектов федерации.



В программе Спартакиады соревнования по 16 видам спорта: биатлон, бобслей, горные лыжи, конькобежный спорт, керлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, скелетон, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек. Всего разыгрывается 107 комплектов наград.

Талисман игр Спартакиады – снежинка по имени Снежик.



Среди 2500 участников Спартакиады есть и представители Самарской области.

В соревнованиях по лыжным гонкам, которые проходят на стадионе «Жемчужина Сибири» в Тюменской области, принимает участие сборная региона по лыжным гонкам в составе: Алексей Зубков, Владислав Азанов, Владислав Кутырев, Денис Чубовский, Марсель Мурзалиев. В программе лыжных соревнований 6 разных дисциплин – 4 личных и 2 командных.



В керлинге в дисциплине «смешанные пары» выступит команда Самарской области в составе: Полина Богатова, Данила Сазонов. На групповом этапе керлингистам предстоит сыграть 9 матчей. Соперники наших спортсменов – команды Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краев, Иркутской, Московской, Новосибирской и Ярославской областей. По результатам группового этапа четыре лучше команды выйдут в плей-офф. Соревнования по керлингу проходят в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске.



Также в программе спартакиады появилась новая дисциплина – ски-альпинизм. В состязаниях, которые пройдут на горнолыжном комплексе «Гора Белая» в Свердловской области, выступит сборная Самарской области в составе: Елена Петрова, Сергей Африкантов. В программе у альпинистов спринт и эстафета.



Болельщиков из Самарской области также не должно оставить равнодушным вступление тольяттинского фигуриста Егора Базина, который вместе с партнершей Елизаветой Худайбердиевой на этих соревнованиях представит Московскую область в соревнованиях по фигурному катанию. Чемпионы России 2023 года Базин и Худайбердиева выступят в дисциплине «танцы на льду» и представят ритм-танец и произвольную программу.



В соревнованиях по биатлону выступит наш земляк, уроженец села Камышла Самарской области Эдуард Латыпов. На спартакиаде Латыпов будет представлять команду республики Башкортостан. В программе у биатлонистов 4 личных старта и 2 командные дисциплины.



Представители Самарской области на Всероссийской спартакиаде-2024



Лыжные гонки (Тюменская область)

9 февраля, 10:45 – спринт, классический стиль

10 февраля, 12:10 – скиатлон 10+10

12 февраля, 12:00 – 10 км, свободный стиль

14 февраля, 10:40 – командный спринт, свободный стиль

15 февраля, 12:00 – эстафета 4х7,5 км

17 февраля, 11:15 – масстарт 50 км, классический стиль



Керлинг (Красноярский край)

9-15 февраля – групповой этап (смешанные пары)

16 февраля, 13:00 – полуфиналы

17 февраля, 07:00 – матч за 3-е место и финал



Ски-альпинизм (Сведловская область)

16 февраля, 09:30 – спринт, женщины

16 февраля, 12:00 – спринт, мужчины

18 февраля, 10:00 – эстафета



Фигурное катание на коньках (Челябинская область, Магнитогорск)

16 февраля, 14:00 – танцы на льду: ритм танец

17 февраля, 13:00 – танцы на льду: произвольный танец



Биатлон (Златоуст, Челябинская область)

10 февраля, 10:35 – спринт

11 февраля, 10:00 – гонка преследования

13 февраля, 10:00 – индивидуальная гонка

16 февраля, 11:00 – смешанная эстафета

17 февраля, 13:45 – масстарт

18 февраля, 13:00 – эстафета







Фото: иллюстрации - официальный сайт Спартакиады-2024