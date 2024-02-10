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Спортсмены из Самарской области выступают на Спартакиаде сильнейших

10 февраля 2024 18:34
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Талисман игр Спартакиады – снежинка по имени Снежик.

С 9 по 18 февраля проходят соревнования II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста. Состязания проводятся на территории пяти субъектов федерации.

В программе Спартакиады соревнования по 16 видам спорта: биатлон, бобслей, горные лыжи, конькобежный спорт, керлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, скелетон, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек. Всего разыгрывается 107 комплектов наград.

Талисман игр Спартакиады – снежинка по имени Снежик.

Среди 2500 участников Спартакиады есть и представители Самарской области.
В соревнованиях по лыжным гонкам, которые проходят на стадионе «Жемчужина Сибири» в Тюменской области, принимает участие сборная региона по лыжным гонкам в составе: Алексей Зубков, Владислав Азанов, Владислав Кутырев, Денис Чубовский, Марсель Мурзалиев. В программе лыжных соревнований 6 разных дисциплин – 4 личных и 2 командных.

В керлинге в дисциплине «смешанные пары» выступит команда Самарской области в составе: Полина Богатова, Данила Сазонов. На групповом этапе керлингистам предстоит сыграть 9 матчей. Соперники наших спортсменов – команды Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краев, Иркутской, Московской, Новосибирской и Ярославской областей. По результатам группового этапа четыре лучше команды выйдут в плей-офф. Соревнования по керлингу проходят в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске.

Также в программе спартакиады появилась новая дисциплина – ски-альпинизм. В состязаниях, которые пройдут на горнолыжном комплексе «Гора Белая» в Свердловской области, выступит сборная Самарской области в составе: Елена Петрова, Сергей Африкантов. В программе у альпинистов спринт и эстафета.

Болельщиков из Самарской области также не должно оставить равнодушным вступление тольяттинского фигуриста Егора Базина, который вместе с партнершей Елизаветой Худайбердиевой на этих соревнованиях представит Московскую область в соревнованиях по фигурному катанию. Чемпионы России 2023 года Базин и Худайбердиева выступят в дисциплине «танцы на льду» и представят ритм-танец и произвольную программу.

В соревнованиях по биатлону выступит наш земляк, уроженец села Камышла Самарской области Эдуард Латыпов. На спартакиаде Латыпов будет представлять команду республики Башкортостан. В программе у биатлонистов 4 личных старта и 2 командные дисциплины.

Представители Самарской области на Всероссийской спартакиаде-2024

Лыжные гонки (Тюменская область)
9 февраля, 10:45 – спринт, классический стиль
10 февраля, 12:10 – скиатлон 10+10
12 февраля, 12:00 – 10 км, свободный стиль
14 февраля, 10:40 – командный спринт, свободный стиль
15 февраля, 12:00 – эстафета 4х7,5 км
17 февраля, 11:15 – масстарт 50 км, классический стиль

Керлинг (Красноярский край)
9-15 февраля – групповой этап (смешанные пары)
16 февраля, 13:00 – полуфиналы
17 февраля, 07:00 – матч за 3-е место и финал

Ски-альпинизм (Сведловская область)
16 февраля, 09:30 – спринт, женщины
16 февраля, 12:00 – спринт, мужчины
18 февраля, 10:00 – эстафета

Фигурное катание на коньках (Челябинская область, Магнитогорск)
16 февраля, 14:00 – танцы на льду: ритм танец
17 февраля, 13:00 – танцы на льду: произвольный танец

Биатлон (Златоуст, Челябинская область)
10 февраля, 10:35 – спринт
11 февраля, 10:00 – гонка преследования
13 февраля, 10:00 – индивидуальная гонка
16 февраля, 11:00 – смешанная эстафета
17 февраля, 13:45 – масстарт
18 февраля, 13:00 – эстафета



Фото: иллюстрации - официальный сайт Спартакиады-2024

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