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Спортсменка из Самарской области победила на чемпионате мира по смешанным единоборствам

25 ноября 2024 21:25
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Спортсменка из Самарской области победила на чемпионате мира по смешанным единоборствам

В Ханты-Мансийске завершился чемпионат мира 2024 года по ММА. В нем участвовали 160 спортсменов из 35 стран мира. Мужчины выявляли сильнейших в 10 весовых категориях, женщины - в 6 категориях.

Самарскую область на соревнованиях представляли спортсменки Ангелина Стрекалина и Анастасия Семенова и судьи: исполнительный директор Федерации ММА Самарской области Максим Протасов и руководитель коллегии судей ММА Самарской области Виктория Петрова.

 Ангелина Стрекалина стала чемпионкой в весовой категории до 65,8 кг. Ангелине 21 год, она тренируется у Арсена Джалилова, выступает на соревнованиях, работает тренером, входит в состав молодежного парламента при думе Тольятти. В ее активе в этом году серебро чемпионата и бронза Кубка России, а теперь - золото чемпионата мира. В финале она обыграла спортсменку из Белгородской области Дарью Пирогову, которой ранее уступила в чемпионате России, и таким образом взяла реванш.

Анастасия Семенова выступила в категории 52,2 кг. В четвертьфинальном поединке она уступила представительнице Калининградской области Монике Петровской, будущей победительнице чемпионата мира в этой весовой категории.

 Будем делать все необходимое, чтобы таких побед у самарского спорта было как можно больше, - написал в своих соцсетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

 Развитием ММА в Самарской области занимается региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства" под руководством Александра Гурьянова. ММА занимаются более 500 жителей региона. Ежегодно проводятся около 10 спортивных мероприятий областного и всероссийского уровня. Спортсмены Самарской области ежегодно завоевывают медали соревнований всероссийского уровня. Медали уровня чемпионата мира завоеваны впервые.

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