Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Солдатенков попрощался с «Крыльями Советов» перед уходом из клуба

12 сентября 2025 13:38
116
Солдатенков попрощался с «Крыльями Советов» перед уходом из клуба

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков обратился к болельщикам и персоналу самарцев перед уходом из клуба. Ранее сообщалось, что в подписании 28-летнего защитника заинтересован «Сочи».

«Пришло время попрощаться с этим прекрасным городом и клубом. Хочется сказать только слова благодарности всем людям, которые были вместе с командой на протяжении моих пяти лет в Самаре. Большое спасибо команде, персоналу и, конечно же, самарским болельщикам! Эти пять лет пролетели в один миг. Я не прощаюсь, я говорю пока. P. S. — хейтеры, вас я тоже люблю!» — написал Солдатенков в своём аккаунте в социальной сети.

Александр Солдатенков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. Всего в его активе 162 матча за самарскую команду во всех турнирах, в которых защитник отметился пятью голами и шестью результативными передачами, пишет Чемпионат. 

