Сильнейших спортсменов объединил Чемпионат России по гонкам с препятствиями в Самаре

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В выходные на площади Куйбышева состоялся Чемпионат России по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров.

Спортивные соревнования объединили 60 спортсменов из 16 регионов.

«В этом году полосу препятствий на главной площади города мы установили впервые. Каждую неделю на ней занимаются участники проекта «Самара в движении», и здорово, что именно она стала площадкой, объединившей, сильнейших спортсменов из других городов и регионов России. Важно развивать разные виды спорта и повышать уровень вовлеченности самарцев в здоровый образ жизни и занятия спортом на открытом воздухе. От души благодарю Федерацию гонок с препятствиями и всех ответственных за успешную организацию и проведение соревнований. Поздравляю победителей и участников, надеюсь, каждый успел не только принять участие в забегах, но и познакомиться с Самарой», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Спортсмены на скорость преодолели 11 элементов полосы препятствий, в том числе наклонные платформы, заборы, различные вариации рукоходов, препятствия на баланс и забег на высокую рампу.

Также в выходные на полосе препятствий на площади Куйбышева состоялся Чемпионат городского округа Самара по гонкам с препятствиями, в котором приняли участие все желающие юноши и девушки старше 18 лет.