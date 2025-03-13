Школьники Самарской области выявили победителей фестиваля ГТО

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На лыжной базе спортивной школы «Чайка» состоялись соревнования среди обучающихся образовательных организаций Самарской области в рамках фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения Самарской области, посвященного 80-летию Победы.

Соревнования проходили при поддержке министерства спорта и министерства образования Самарской области.

Школьники в возрасте от 13 до 18 лет приняли участие в эстафете с элементами лыжных гонок, спортивного ориентирования, стрельбы из электронного оружия и отдельными видами силовых испытаний. Также состоялись соревнования по перетягиванию каната.

Фото Максим Калинкин