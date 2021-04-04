Я нашел ошибку
Главные новости:
Исследователи предупредили, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма.
Ученые определили лучший режим питания для долголетия
Сергеев прокомментировал свое достижение.
Сергеев после игры с «Текстильщиком»: про голы вообще не думаю, но такие пасы грех запороть   
Облегченный вариант препарата "Спутник V" состоит из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.
Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусом
"Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк."
В Подмосковье погиб 14-летний сын худрука детской студии "Непоседы"
70 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На Волге возле Самары тронулся лёд
На Волге возле Самары тронулся лёд
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Самарским рыбакам ограничат улов
Самарским рыбакам ограничат улов
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.07
0.26
EUR 89.59
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Сергеев после игры с «Текстильщиком»: про голы вообще не думаю, но такие пасы грех запороть   

4 апреля 2021 16:49
89
Сергеев прокомментировал свое достижение.

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев в матче 34-го тура Олимп ФНЛ трижды поразил ворота «Текстильщика» и помог своей команде победить со счетом 4:0. Он оформил пятый хет-трик в сезоне и побил бомбардирский рекорд ФНЛ, Руслана Мухаметшина, который забил 31 гол в 50 играх переходного сезона 2011/12 за «Мордовию». Сергееву для 32 мячей хватило провести 34 встречи. 

После игры с «Текстильщиком» Сергеев эксклюзивно для Metaratings.ru прокомментировал свое достижение.

– О голах я вообще не думаю. Первая задача была – выход в Премьер-Лигу. Так пошло, сейчас большой ажиотаж, говорят про рекорд, но я на это на обращаю внимания, работаю, сегодня получилось забить. Парни хорошо отдают передачи, такие пасы, как сегодня от Никиты Чернова, Рикарду Алвеша, Володи Полуяхтова, грех запороть (улыбается).

– В курсе, какой рекорд сегодня побил?

– Я за этим не следил, но много кто говорил, писал, что Мухаметшин забивал 31, сегодня получилось побить. Повторюсь, я не обращаю на это внимания, спокойно слушаю. В раздевалке обсуждают, с улыбкой отношусь к этому. Главное, чтобы команда выигрывала. Дай Бог, чтобы мы досрочно обеспечили себе первое место. Сейчас забываем эти игры, посмотрим, на что мы способны в Кубке против «Динамо».

– Самому интересно сыграть именно против защитников Премьер-Лиги в кубковом матче с «Динамо»?

– Против всех команд интересно играть. Мы единственная команда ФНЛ, которая вышла в 1/4 финала, мы это заслужили. Будем играть в свой футбол, неважно, против «Текстильщика» или «Динамо». Надеюсь, удача будет на нашей стороне.

– Почему не праздновали сегодня первый гол?

– Я праздновал, просто на пальцах показал, что 30 забил.

– Болельщики помогают играть?

– Да, хотелось бы, конечно, полный стадион, но, думаю, это в будущем, – сказал Сергеев в интервью корреспонденту Metaratings.ru Евгению Егорову.

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
4 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
240
3 апреля 2021  21:36
Дмитрий Азаров открыл в Москве всероссийскую выставку легендарного живописца Григория Журавлева
Культура
453
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
3 апреля 2021  11:34
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
Социум
560
Главной темой совещания стало состояние аварийности на территории региона.
2 апреля 2021  18:49
Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Политика региона
1256
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
2 апреля 2021  13:35
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
Транспорт
496
Весь список