Сергеев после игры с «Текстильщиком»: про голы вообще не думаю, но такие пасы грех запороть   

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Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев в матче 34-го тура Олимп ФНЛ трижды поразил ворота «Текстильщика» и помог своей команде победить со счетом 4:0. Он оформил пятый хет-трик в сезоне и побил бомбардирский рекорд ФНЛ, Руслана Мухаметшина, который забил 31 гол в 50 играх переходного сезона 2011/12 за «Мордовию». Сергееву для 32 мячей хватило провести 34 встречи.

После игры с «Текстильщиком» Сергеев эксклюзивно для Metaratings.ru прокомментировал свое достижение.

– О голах я вообще не думаю. Первая задача была – выход в Премьер-Лигу. Так пошло, сейчас большой ажиотаж, говорят про рекорд, но я на это на обращаю внимания, работаю, сегодня получилось забить. Парни хорошо отдают передачи, такие пасы, как сегодня от Никиты Чернова, Рикарду Алвеша, Володи Полуяхтова, грех запороть (улыбается).

– В курсе, какой рекорд сегодня побил?

– Я за этим не следил, но много кто говорил, писал, что Мухаметшин забивал 31, сегодня получилось побить. Повторюсь, я не обращаю на это внимания, спокойно слушаю. В раздевалке обсуждают, с улыбкой отношусь к этому. Главное, чтобы команда выигрывала. Дай Бог, чтобы мы досрочно обеспечили себе первое место. Сейчас забываем эти игры, посмотрим, на что мы способны в Кубке против «Динамо».

– Самому интересно сыграть именно против защитников Премьер-Лиги в кубковом матче с «Динамо»?

– Против всех команд интересно играть. Мы единственная команда ФНЛ, которая вышла в 1/4 финала, мы это заслужили. Будем играть в свой футбол, неважно, против «Текстильщика» или «Динамо». Надеюсь, удача будет на нашей стороне.

– Почему не праздновали сегодня первый гол?

– Я праздновал, просто на пальцах показал, что 30 забил.

– Болельщики помогают играть?

– Да, хотелось бы, конечно, полный стадион, но, думаю, это в будущем, – сказал Сергеев в интервью корреспонденту Metaratings.ru Евгению Егорову.

Фото: ФК "КС"