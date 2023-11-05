Сегодня в Самаре состоится турнир по хоккею, посвященный Дню сотрудника ОВД

Сегодня в Самаре состоится турнир по хоккею, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.
Сегодня в 13-00 час. на ледовой арене универсального комплекса «МТЛ-Арена» состоится турнир по хоккею, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.
В соревнованиях примут участие 4 команды:
Всего на льду между командами силовиков пройдет 4 матча, после чего пройдет конкурсная программа. В 18.00 состоится закрытие турнира с оглашением результатов и вручением подарков.
Поддержать участников турнира приглашаем всех желающих.