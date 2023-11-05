Сегодня в Самаре состоится турнир по хоккею, посвященный Дню сотрудника ОВД

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Сегодня в Самаре состоится турнир по хоккею, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.



Сегодня в 13-00 час. на ледовой арене универсального комплекса «МТЛ-Арена» состоится турнир по хоккею, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.



В соревнованиях примут участие 4 команды:

- «МВД» (ГУ МВД России по Самарской области);

- «МИНЮСТ - Бастион» (Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области);

- «Вымпел» (УФСБ России по Самарской области);

- «Щит» (Прокуратура Самарской области).



Всего на льду между командами силовиков пройдет 4 матча, после чего пройдет конкурсная программа. В 18.00 состоится закрытие турнира с оглашением результатов и вручением подарков.



Поддержать участников турнира приглашаем всех желающих.