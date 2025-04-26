Сегодня в Самаре пройдут финальные матчи чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

Сегодня в Самаре в «МТЛ Арене» пройдут финальные матчи чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Вход свободный.
12:30 Финал среди команд девушек
Москва - Кемеровская область
14:30 Матч звезд
с участием олимпийских чемпионов и призеров
15:30 Финал среди команд юношей
Свердловская область - Москва
18:00 Церемония закрытия
Накануне баскетболисты разыграли места с 3-го по 20-е. Бронзовыми призерами среди девушек стали баскетболистки Орловской области, у юношей - команда республики Бурятия.
Сборная девушек из Самарской области - команда «Алекс» из Алексеевки - в итоговой классификации стала 18-й, юноши - «Олимп» из Новокуйбышевска - 19-ми.
Фото: минспорта СО