Сегодня в Самаре пройдут финальные матчи чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

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Сегодня в Самаре в «МТЛ Арене» пройдут финальные матчи чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Вход свободный.



12:30 Финал среди команд девушек

Москва - Кемеровская область



14:30 Матч звезд

с участием олимпийских чемпионов и призеров



15:30 Финал среди команд юношей

Свердловская область - Москва



18:00 Церемония закрытия



Накануне баскетболисты разыграли места с 3-го по 20-е. Бронзовыми призерами среди девушек стали баскетболистки Орловской области, у юношей - команда республики Бурятия.



Сборная девушек из Самарской области - команда «Алекс» из Алексеевки - в итоговой классификации стала 18-й, юноши - «Олимп» из Новокуйбышевска - 19-ми.

Фото: минспорта СО