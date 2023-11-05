Сегодня в Москве хоккеисты «Лады» обыграли ЦСКА - 4:3

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Сегодня, 5 ноября, в Москве хоккеисты «Лады» обыграли ЦСКА со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Заброшенными шайбами в составе тольяттинцев отметились: Трой Джозефс, Иван Романов и дважды Сергей Шумаков.



Это вторая победа волжан над действуюшим обладателем Кубка Гагарина. Первая игра прошла в сентябре в Тольятти.



«Лада» вновь поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды Олега Браташа 37 очков в 29 матчах.



Следуюший матч «Лада» проведет в Тольятти в четверг, 9 ноября. Соперником «автозаводцев» станет казанский «Ак Барс».

Фото: freepik.com