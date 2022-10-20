Сегодня "Нова" проведет первый домашний матч в Суперлиге

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Сегодня, 20 октября, волейболисты «Новы» проведут первый домашний матч в Pari Суперлиге.

Соперником волжан станет ВК «Динамо — Ленинградская область». Наставником динамовцев является экс-главный тренер и игрок «Новы» Александр Климкин.

Матч пройдет в универсальном спортивном комплексе «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253а). Начало встречи в 18:00. Для болельщиков из Новокуйбышевска будет организован бесплатный трансфер.

Билеты можно приобрести онлайн. Или в день матча в кассе «МТЛ Арены». Дети до 7 лет проходят бесплатно.

В нынешнем чемпионате принимают участие 15 клубов из России, а также минский «Строитель». На предварительном этапе команды сыграют в два круга. Каждый клуб проведет с сентября по март по 30 матчей.

На сегодняшний день ВК «Нова» располагается на 14 месте в турнирной таблице. С момента старта сезона в чемпионате России волжане проиграли три матча из трех: новосибирскому «Локомотиву» со счетом — 0:3, казанскому «Зениту» — 0:3 и петербургскому «Зениту» — 0:3.