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Сборная Самарской области заняла второе общекомандное место в молодежном чемпионате ПФО по тхэквондо ВТФ

26 февраля 2021 13:53
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Сборная Самарской области заняла второе общекомандное место в молодежном чемпионате ПФО по тхэквондо ВТФ

У представителей Самарской губернии восемь медалей.

Отличились тольяттинцы: Алиса Ангелова и Ирина Рогозина - золото и серебро в категории 46 кг, Денис Жарков и Егор Гришкин - серебро и бронза в весе 54 кг. При этом Жарков все бои выигрывал досрочно, но травма помешала ему биться в финале. Чемпионкой ПФО в категории 49 кг стала Алина Файзулина из Сызрани. У самарцев Рената Жумагазиева (58 кг) и Никиты Климачева (68 кг) – серебряные медали, а у Александра Гукасяна (63 кг) – бронзовая. Практически все спортсмены являются воспитанниками профессионального спортивного клуба «Олимпиец». Турнир стал последней проверкой сил перед чемпионатом России среди молодежи, который пройдет в Анапе с 9 по 14 марта.

- Чемпионат выдался очень представительным, несмотря на то, что пандемия коронавируса еще не закончилась, - дал краткий анализ главный тренер сборной Самарской области по олимпийскому тхэквондо Анар Аскеров. – В каждой категории заявилось немало спортсменов, причем, некоторые из них были очень высокого уровня. Выступление нашей команды стоит признать успешным, учитывая, что она, по разным причинам, была укомплектована лишь на 60 процентов. Порадовала Алина Файзулина, воспитанница известного сызранского тренера Сергея Турутина. Едва войдя в молодежную категорию, она стала чемпионкой округа. Алиса Ангелова, и вовсе, второй год выступает по группе юниоров 15-17 лет, но имеет допуск на молодежные турниры. Три боя она выиграла досрочно, с отрывом в 30-50 баллов у соперниц намного ее старше и титулованнее. А в финале на равных билась с нашей Ириной Рогозиной. И, после некоторых раздумий, мы решили пальму первенства отдать Ангеловой. Тем самым она получила лицензию на участие в молодежном первенстве России. Кроме нее в этой категории лицензии имеют еще три спортсменки, что является показателем эффективности работы нашей тренерской команды. Но в Анапу мы сможем отправить лишь двоих.

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