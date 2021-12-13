Сборная Самарской области - призер Всероссийских Игр ГТО

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В Белгороде завершился II Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». Всероссийское мероприятие приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). В Играх приняли участие более 300 сильнейших атлетов из 43 субъектов России. В течение нескольких дней лучшие физкультурники страны состязались в скорости, гибкости и силе.

В индивидуальных соревнованиях «Иду на рекорд!» представительницы Самарской области завоевали две награды. Инна Пузик из Тольятти установила рекорд Игр ГТО в беге на 30 метров в VI возрастной ступени с результатом — 4.29 секунды. А Мария Серенкова из Безенчука поставила рекорд на этой же дистанции в VII возрастной ступени (4.44).

В командной гонке участники прошли 5 этапов дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. Главными условиями состязаний были скорость и правильное выполнение упражнений: прыжок в длину с места, отжимания, рывок/приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине (без рывков). В упорной борьбе команда Самарской области пересекла черту третьей с результатом — 13:17.152. На первом месте сборная Белгородской области (12:26.314). Вторые — представители Челябинской области (13:12.783).

Все три региона получили медали, дипломы и сертификаты на комплекты лицензионного оборудования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от официального лицензиата СО «ГТО».