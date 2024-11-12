Сборная региона стала лучшей на чемпионате России по тхэквондо

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В Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. Сборная Самарской области впервые заняла первое общекомандное место.



Среди наших спортсменов победителями и призерами стали:



Дмитрий Балахнеев - до 54 кг

Рафаиль Аюкаев - свыше 87 кг

Ирина Рогозина - до 49 кг

Анастасия Баннова - до 62 кг



Анна Зяблицева - до 57 кг

Кира Скворцова - до 62 кг



Алиса Ангелова - до 46 кг

Виктория Еремина - до 49 кг

Рафаэль Камалов - до 87 кг



Наставники спортсменов: Анар Аскеров, Турал Аскеров, Руслан Кайсаров, Александр Сухоруков, Бахтияр Кулиев.

Фото: минспорта СО