Сборная региона стала лучшей на чемпионате России по тхэквондо

В Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. Сборная Самарской области впервые заняла первое общекомандное место.
Среди наших спортсменов победителями и призерами стали:
Дмитрий Балахнеев - до 54 кг
Рафаиль Аюкаев - свыше 87 кг
Ирина Рогозина - до 49 кг
Анастасия Баннова - до 62 кг
Анна Зяблицева - до 57 кг
Кира Скворцова - до 62 кг
Алиса Ангелова - до 46 кг
Виктория Еремина - до 49 кг
Рафаэль Камалов - до 87 кг
Наставники спортсменов: Анар Аскеров, Турал Аскеров, Руслан Кайсаров, Александр Сухоруков, Бахтияр Кулиев.
Фото: минспорта СО