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Самарцы встали в очередь за тренерами

22 января 2024 11:49
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Самарцы встали в очередь за тренерами

Россияне начинают год со спорта. По отношению к январю предыдущего года спрос на тренеров по разным спортивным направлениям увеличился на 14%, а по некоторым видам спорта рост спроса составил до 127%. Рынок спортивных тренеров тоже растет: по сравнению с январем 2023 года предложений от специалистов по спортивной подготовке в разных дисциплинах стало на 18% больше. Топ-5 самых популярных видов спорта у россиян зимой 2024 года — танцы (от парных сальсы и бачаты до индивидуальных хип-хопа), сноуборд, лыжи, различные единоборства (от бокса и самбо до кунг-фу и капоэйры) и командные виды спорта.

Спрос на тренеров по танцам вырос в полтора раза

Интерес к танцевальным занятиям в России в начале 2024 года вырос заметнее всего. Рост спроса на услуги тренеров в парных и в индивидуальных сегментах танцев в этом январе составил 57% в сравнении с этим же периодом прошлого года. Россияне активно записываются на сальсу, бачату, румбу, европейские бальные танцы, хип-хоп и другие направления.

Активнее всего спрос на уроки танцев вырос в Уфе (+193%), Санкт-Петербурге (+103%), Волгограде (+103%) и Нижнем Новгороде (+99%). Предложение со стороны тренеров по танцам тоже растет: сейчас свои услуги предлагают на 71% преподавателей и студий больше, чем в прошлом году.

Россияне стали больше заниматься командными видами спорта

Еще один тренд — рост интереса со стороны россиян к командным видам спорта. В начале 2024 года в России растет спрос на занятия по баскетболу (+19%), хоккею (+23%), футболу (+27%) и волейболу (+127%). Особенно это заметно в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Омск, Новосибирск и Екатеринбург.

Число предложений в командных видах спорта тоже увеличилось. Особенно выросло количество баскетбольных тренеров — по сравнению с прошлым январем их стало на 62% больше. Число объявлений от тренеров по футболу выросло на 58%, по, волейболу — на 43%, а по хоккею — на 33%.

Единоборства, конный спорт, теннис и даже шахматы — куда еще записываются россияне в 2024 году

Помимо традиционного роста спроса на зимние виды спорта — тренеров по лыжам ищут на 58% чаще, тренеров по сноуборду на 31% чаще — в этом январе россияне заинтересовались и другими видами спорта. Так, например, в России устойчиво растет спрос на единоборства. Спрос на тренеров по боксу, карате, дзюдо, самбо, капоэйре, тайскому боксу, тхэквондо и другим дисциплинам в начале 2024 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего — в Нижнем Новгороде (+147%), Волгограде (+132%) и Санкт-Петербурге (+98%).

Кроме того, наблюдается рост интереса к другим видам спорта: конный спорт (+24%), теннис (большой — +44%, настольный — +46%) и бадминтон (+79%).

Спортивный интерес растет у россиян и к шахматам. Интерес к занятиям с тренерами по шахматам вырос на 88% по сравнению с началом прошлого года. Примечательно, что предложение со стороны тренеров растет синхронно спросу — оно выросло на те же 88% год к году. Активнее всего — в Москве (+58%), Санкт-Петербурге (+100%),  Владивостоке (+150%) и Волгограде (+267%).

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