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Самарцы могут принять участие в 5 сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

24 февраля 2022 15:47
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В юбилейном сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» будут представлены 15 направлений.

Жители Самары, мечтающие проявить себя и показать собственные достижения, могут принять участие в 5-ом сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО».
 
На протяжении пяти лет премия вручается лучшим творческим и спортивным деятелям в области хип-хоп культуры - граффити, воркаута, скейтбординга, паркура и тд. 
 
В юбилейном сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» будут представлены 15 направлений: BMX, MEDIA, SCOOT, SOCIETY, HIP-HOP, PARKOUR, TRICKING, BUSINESS, BREAKING, WORKOUT, GRAFFITI, FREERUNNING, SKATEBOARDING, STREETBALL, DJ. Принять участие в премии может каждый, кто связывает жизнь с уличной культурой, и кому уже исполнилось 16 лет. Для этого необходимо прикрепить свою заявку на официальном сайте «КАРДО», передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

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