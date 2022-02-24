Самарцы могут принять участие в 5 сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

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Жители Самары, мечтающие проявить себя и показать собственные достижения, могут принять участие в 5-ом сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО».



На протяжении пяти лет премия вручается лучшим творческим и спортивным деятелям в области хип-хоп культуры - граффити, воркаута, скейтбординга, паркура и тд.



В юбилейном сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» будут представлены 15 направлений: BMX, MEDIA, SCOOT, SOCIETY, HIP-HOP, PARKOUR, TRICKING, BUSINESS, BREAKING, WORKOUT, GRAFFITI, FREERUNNING, SKATEBOARDING, STREETBALL, DJ. Принять участие в премии может каждый, кто связывает жизнь с уличной культурой, и кому уже исполнилось 16 лет. Для этого необходимо прикрепить свою заявку на официальном сайте «КАРДО», передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары