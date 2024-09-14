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Самарцев приглашают на семейные соревнования по шахматам

14 сентября 2024 15:32
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К участию допускаются команды, состоящие из 2 человек - членов одной семьи или родственников.

Жителей Самарской области приглашают на семейные соревнования по шахматам.

К участию допускаются команды, состоящие из 2 человек - членов одной семьи или родственников. В составе команды один из участников должен быть не старше 2006 года рождения. Командам предстоит сыграть по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на обдумывание - 15 минут каждому участнику до конца партии. Команды, занявшие 1-5 места, награждаются памятными призами и дипломами.

Предварительные заявки можно подать до 19 сентября по электронной почте samchess@yandex.ru

Шахматный клуб имени Льва Полугаевского
Самара, Московское шоссе, 125Б

 21 сентября, 14:30 регистрация и жеребьевка
 22 сентября, 15:00 закрытие

В 2024 году соревнования посвящены объявленному президентом Году семьи.

 

Фото:   минспорта СО

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