Самарцев приглашают на семейные соревнования по шахматам

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Жителей Самарской области приглашают на семейные соревнования по шахматам.



К участию допускаются команды, состоящие из 2 человек - членов одной семьи или родственников. В составе команды один из участников должен быть не старше 2006 года рождения. Командам предстоит сыграть по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на обдумывание - 15 минут каждому участнику до конца партии. Команды, занявшие 1-5 места, награждаются памятными призами и дипломами.



Предварительные заявки можно подать до 19 сентября по электронной почте samchess@yandex.ru

Шахматный клуб имени Льва Полугаевского

Самара, Московское шоссе, 125Б



21 сентября, 14:30 регистрация и жеребьевка

22 сентября, 15:00 закрытие



В 2024 году соревнования посвящены объявленному президентом Году семьи.

Фото: минспорта СО