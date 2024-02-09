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Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою

9 февраля 2024 14:24
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Росгвардеец участвует в чемпионате региона не в первый раз – в прошлом году офицер Росгвардии стал серебряным призером этих соревнований.

В тольяттинском физкультурно-спортивном комплексе «Союз» состоялся Чемпионат Самарской области по рукопашному бою. Участие в нем принял начальник физической подготовки и спорта регионального управления Росгвардии капитан Михаил Баев.

Росгвардеец участвует в чемпионате региона не в первый раз – в прошлом году офицер Росгвардии стал серебряным призером этих соревнований. Тогда он выразил надежду улучшить свой результат на следующем областном чемпионате.

В этом году капитан Баев снова продемонстрировал мастерское владение ударной и бойцовской техникой и стал победителем регионального чемпионата в весовой категории до 97 килограммов.

«Соревнования прошли на высоком уровне, ни одну схватку нельзя назвать легкой, соперники показали отличный рукопашный бой. Рад, что в таких непростых поединках мне удалось завоевать золотую медаль и защитить спортивный престиж Росгвардии», - подчеркнул капитан Баев, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Мероприятия Росгвардия Самара

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