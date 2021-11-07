Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре

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Сотрудники и военнослужащие Росгвардии приняли участие в «Параде Памяти». Мемориальная акция проводится в Самаре уже 10 лет подряд в честь парада, который состоялся здесь 7 ноября 1941 года.

В этом году «Парад Памяти» посвящен 80-летию с момента присвоения Куйбышеву (Самаре) статуса запасной столицы СССР

В нынешнем году, в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой, церемония прошла в режиме онлайн и транслировалась по федеральным и региональным телевизионным каналам, а также в сети Интернет.

Росгвардейцы, которые в составе парадного расчета, приняли участие в прохождении торжественным маршем по самой большой площади Европы, блеснули своей строевой выучкой. Музыкальное сопровождение церемонии осуществлял военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под руководством майора Олега Чемоданова.

"В разгар войны, когда гитлеровские полчища встали у стен Москвы, сюда, на берега Волги, была эвакуирована столица. Куйбышев стал сердцем страны, охваченной пожаром войны. И военный парад, состоявшийся здесь 7 ноября 1941 года, продемонстрировал всему миру, что несмотря ни на какие заявления фашистской пропаганды, наша страна не сломлена и готова продолжать сражаться против коричневой чумы за свободу и независимость всего прогрессивного человечества. И наша задача, не просто помнить о том славном подвиге, который совершили наши предки, а бережно сохранить и передать эту память следующим поколениям", - отметил начальник Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области