В Управлении Росгвардии СО состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

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В канун Дня защитника Отечества для сотрудников, военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов войск правопорядка в клубе Управления Росгвардии по Самарской области состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.

Перед началом мероприятия для личного состава была организована выставка работ росгвардейцев-лауреатов смотра конкурса художественной самодеятельности «Виктория», который ежегодно проводится среди военнослужащих и сотрудников Самарского гарнизона и членов их семей. Представители Росгвардии традиционно принимают в нем участие и занимают призовые места. В этом году региональное управление заняло второе место. Кроме того, в зрительном зале участников мероприятия встречала экспозиция работ известного самарского художника-графика Александра Бондаренко.

Открыл торжественное собрание врио начальника управления полковник полиции Евгений Нечаев, он поздравил всех присутствующих с Днём защитника Отечества, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.

«День защитника Отечества объединяет всех, кто однажды присягнул на верность Родине и исполняет служебные обязанности по зову сердца. Это день мужества и доблести многих поколений, он олицетворяет отвагу, верность воинскому долгу. Уверен, что вы и впредь с честью и достоинством продолжите обеспечивать безопасность и покой жителей как самарского региона, так и за его пределами», - сказал полковник полиции Евгений Нечаев, обращаясь к собравшимся.

Торжественное мероприятие продолжила церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников и военнослужащих.

После завершения торжественной части состоялся праздничный концерт, на котором выступил военный оркестр Росгвардии под управлением майора Олега Чемоданова и участники военно-патриотического проекта «Обыкновенные герои». Проект представляет собой литературно-музыкальную программу, состоящую из песен и стихов, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области