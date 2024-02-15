Торжественное собрание в честь юбилея подразделений ЛРР и ГК состоялось в Самаре

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На базе исторического мультимедийного парка «Россия – Моя история» состоялось торжественное собрание, приуроченное к юбилею подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Управления Росгвардии по Самарской области. Им исполнилось 55 лет. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, действующие сотрудники войск правопорядка и ветераны ведомства.

До начала торжественной части гости праздника могли ознакомиться с фотовыставкой, иллюстрирующей служебные будни сотрудников Росгвардии. Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял военный оркестр территориального управления во главе с военным дирижером майором Олегом Чемодановым, с музыкальными композициями выступили также самарские авторы и исполнители.

Сегодня росгвардейцы решают широчайший спектр задач. Именно на них ложится основная нагрузка по работе с населением, они следят за обеспечением безопасности важнейших объектов жизнедеятельности региона. Благодаря высокому уровню квалификации и работоспособности, подразделения ЛРР и ГК Самарской области на протяжении ряда лет занимают одни из лидирующих позиций в Приволжском федеральном округе.

В рамках собрания состоялось награждение особо отличившихся росгвардейцев. Врио начальника территориального управления Евгений Нечаев вручил им ведомственные награды. В своем приветственном слове полковник полиции выразил благодарность офицерам и специалистам подразделений ЛРР за самоотдачу при решении служебно-боевых задач, за верность и преданность профессии и отметил, что они вносят существенный вклад в поддержание правопорядка и укрепление общественной безопасности на территории Самарской области, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области