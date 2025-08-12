Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные

112

17 августа в Самаре в восьмой раз состоится Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара. Стартовой площадкой станет площадь Куйбышева.

Участников ждут забеги на 3, 10, 21 и 42,2 км, инклюзивный старт на 600 метров, детские забеги на 300 и 600 метров, забег по северной ходьбе на 3 и 10 км, корпоративный забег (5*3 км), а также Самарская миля - 1586 метров.

Чтобы принять участие в Чемпионате предприятий Самарской области, необходимо собрать команду от 5 человек в возрасте от 1 года до 80 лет – не только из сотрудников, но и из их семей. По желанию можно продумать единую форму, флаги и речевки, которыми вы будете представлять свою организацию или которыми вас будут поддерживать болельщики. По итогу будет определена самая быстрая, самая длинная и самая большая команды.

Стартовые пакеты можно будет получить 15 августа с 15:00 до 21:00 и 16 августа с 11:00 до 19:00 в стартовом городке на площади Куйбышева. С собой необходимо иметь паспорт, медицинскую справку, подтверждение регистрации и согласие родителей (для участников до 18 лет).

