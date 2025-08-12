Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции предложили отказаться от шведского стола
В Турции предложили отказаться от шведского стола
Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников
Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников
Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в Самаре
Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в Самаре
в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
В Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена
В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена
Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные
Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи
Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС
Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные

12 августа 2025 13:06
112
Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные

17 августа в Самаре в восьмой раз состоится Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара. Стартовой площадкой станет площадь Куйбышева.

 Участников ждут забеги на 3, 10, 21 и 42,2 км, инклюзивный старт на 600 метров, детские забеги на 300 и 600 метров, забег по северной ходьбе на 3 и 10 км, корпоративный забег (5*3 км), а также Самарская миля - 1586 метров. 

Чтобы принять участие в Чемпионате предприятий Самарской области, необходимо собрать команду от 5 человек в возрасте от 1 года до 80 лет – не только из сотрудников, но и из их семей. По желанию можно продумать единую форму, флаги и речевки, которыми вы будете представлять свою организацию или которыми вас будут поддерживать болельщики. По итогу будет определена самая быстрая, самая длинная и самая большая команды. 

 Стартовые пакеты можно будет получить 15 августа с 15:00 до 21:00 и 16 августа с 11:00 до 19:00 в стартовом городке на площади Куйбышева. С собой необходимо иметь паспорт, медицинскую справку, подтверждение регистрации и согласие родителей (для участников до 18 лет). 
 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
72
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
182
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
89
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
162
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
160
Весь список