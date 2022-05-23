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Самарский борец Павел Белкин стал сильнейшим борцом мира

23 мая 2022 12:29
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Самарский борец Павел Белкин стал сильнейшим борцом мира

В Москве определены победители нового международного турнира по борьбе  лиги Поддубного.

Борцовская лига Поддубного — новое явление в мире спортивной борьбы. О ее создании было объявлено только в марте, а два месяца спустя прошел первый масштабный старт. Два дня схваток, пять дисциплин, сотни участников. Среди них — победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. 

Лига Поддубного сумела удивить любителей борьбы. В программу соревнований вошли пять видов единоборств. Помимо олимпийских дисциплин борьбы, это еще и грэпплинг, и панкратион. В заявках оказались представители 10 стран — в Москву приехали представители Белоруссии, Казахстана, Монголии, Индии и других борцовских держав. 

Самарский борец Павел Белкин (греко-римская борьба, 55 кг, победитель первенства Европы по греко-римской борьбе  2021г.) подарил Самарской области такую ожидаемую, заслуженную и яркую победу:  в финальном поединке Павел Белов  выиграл победителя чемпионата Европы, серебряного чемпиона мира Эмина Сефершаева со счетом 4:1 и получил золото лиги Поддубного.

 Видео финала Павла доступно по ссылке https://vk.com/wrest163?w=wall-160069632_1375

«К сегодняшнему результату Павел и его тренеры шли долго. В борьбе вообще невозможно быстро добиться успеха: за год-два года чемпионов не вырастить. Новых рецептов успеха не придумали:  создание современных условий плюс тренировки, тренировки, тренировки. Растить чемпионов у нас на Волге, в нашем регионе, основная задача нашей федерации, мы гордимся результатом Паши Белкина, самарской команды по другим борцовским дисциплинам. Ребятам помладше есть на кого равняться, поэтому впереди много работы, как  по спортивной части, так и по организационной! Мы нацелены на самые высокие достижения»,- заявил президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.

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