Самарские спасатели приняли участие в межрегиональных соревнованиях по волейболу

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В Нижегородской области состоялся турнир по волейболу, проводившийся в рамках спартакиады среди Главных управлений МЧС России Приволжского федерального округа.

В первый день прошел групповой этап соревнований. В этот день было проведено18 игр.

Во второй день соревнований состоялись финальные игры и награждение команд-победителей.

Все участники соревнований в ходе состязаний показали высокий уровень спортивного мастерства и готовность бороться за победу до конца.

Сборная команда Главного управления завоевала на Спартакиаде 5 место из 14 в общекомандном зачете, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС